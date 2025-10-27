Ричмонд
Гагин рассказал, как сортируют тела в «золотом» полевом морге ВСУ в Одессе

Военный эксперт отметил, что в морг под Одессой свозят, по большей части, тела наемников и офицеров ВСУ, а тела простых бойцов чаще оставляют на поле боя.

Источник: Аргументы и факты

В развернутом под Одессой полевом морге ВСУ проводят экспертизы для выяснения личностей погибших военных, однако в приоритете остаются тела наемников и офицеров, сообщил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

Напомним, ранее стало известно, что в окрестностях Одессы заработал полевой морг, в котором идентифицируют останки боевиков ВСУ по ДНК. Отмечается, что часть тел украинских военных была доставлена туда после обмена с РФ.

Начальница Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Папиж сообщила, что в среднем за рабочий день отрабатывают около ста пакетов.

«Это не такие морги, как в городах. Скорее всего, это просто хранилища, куда привозят на сортировку тела, они там находятся какое-то время, проводят экспертизы по телам, которые сложно опознать. То есть берут биоматериал у погибшего и у родственников боевиков. Это сложная история, долгая и очень дорогостоящая», — отметил эксперт.

Гагин подчеркнул, что в подобных полевых моргах, по большей части, занимаются телами офицеров и наемников ВСУ, остальных — обычных солдат — чаще даже не забирают с поля боя.

Ранее британский журналист Торнтон отметил, что безымянные могилы свидетельствуют об искажении Киевом потерь в ВСУ.