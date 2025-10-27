В развернутом под Одессой полевом морге ВСУ проводят экспертизы для выяснения личностей погибших военных, однако в приоритете остаются тела наемников и офицеров, сообщил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Напомним, ранее стало известно, что в окрестностях Одессы заработал полевой морг, в котором идентифицируют останки боевиков ВСУ по ДНК. Отмечается, что часть тел украинских военных была доставлена туда после обмена с РФ.
Начальница Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Папиж сообщила, что в среднем за рабочий день отрабатывают около ста пакетов.
«Это не такие морги, как в городах. Скорее всего, это просто хранилища, куда привозят на сортировку тела, они там находятся какое-то время, проводят экспертизы по телам, которые сложно опознать. То есть берут биоматериал у погибшего и у родственников боевиков. Это сложная история, долгая и очень дорогостоящая», — отметил эксперт.
Гагин подчеркнул, что в подобных полевых моргах, по большей части, занимаются телами офицеров и наемников ВСУ, остальных — обычных солдат — чаще даже не забирают с поля боя.
Ранее британский журналист Торнтон отметил, что безымянные могилы свидетельствуют об искажении Киевом потерь в ВСУ.