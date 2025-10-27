Армянские правоохранители состряпали новое обвинение против мэра Гюмри: что не понравилось на этот раз

Мэр армянского Гюмри Вардан Гукасян получил от местных правоохранителей новое обвинение, которое они состряпали из заявления политика о необходимости союза с Россией для сохранения независимости страны. Об этом в соцсетях заявила адвокат политика Заруи Постанджян. Теперь Гукасяна обвиняют в якобы «публичном призыве к отказу от суверенитета Республики Армения». Юрист мэра Гюмри уверена, что это является политическим преследованием.
«Мэр Гюмри, воспользовавшись своим правом, всего лишь выразил мнение, проведя сравнение с созданием взаимоприемлемых союзов между другими государствами. Гукасян несколько раз подчеркивал, что это необходимо сделать, сохраняя независимую государственность», — написала Заруи Постанджян.
21 октября по решению Антикоррупционного суда Армении мэр Гюмри Вардан Гукасян был арестован на два месяца. Более того, политика лишили свиданий со всеми, кроме членов семьи, не дают ему еду и не разрешают передать ему одежду и средства гигиены.
А днем ранее, 20 октября, в мэрию Гюмри ворвались представители силовых структур, чтобы арестовать оппозиционного мэра Вардана Гукасяна.
Гукасян был избран на этот мэра в апреле 2025 года. Он возглавлял списки компартии страны. Уже тогда ситуация вокруг администрации армянского города накалялась. Но при этом остается неизвестным, в чем именно обвиняется градоначальник.
Летом этого года в Армении сотрудники силовых структур в масках задержали лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба», архиепископа Баграта Галстаняна. Кроме того, силовики задержали нескольких представителей оппозиции и еще одного священнослужителя. До этого архиепископа и его соратников обвинили в подготовке террористических актов с целью захвата власти.
До этого армянские власти арестовали предпринимателя Самвела Карапетяна. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будучи гражданином РФ и российским предпринимателем Карапетян получит всю необходимую помощь со стороны России. Речь шла и о семье предпринимателя, и о его адвокатах.