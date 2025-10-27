Армянские правоохранители состряпали новое обвинение против мэра Гюмри: что не понравилось на этот раз

Мэр армянского Гюмри Вардан Гукасян получил от местных правоохранителей новое обвинение, которое они состряпали из заявления политика о необходимости союза с Россией для сохранения независимости страны. Об этом в соцсетях заявила адвокат политика Заруи Постанджян. Теперь Гукасяна обвиняют в якобы «публичном призыве к отказу от суверенитета Республики Армения». Юрист мэра Гюмри уверена, что это является политическим преследованием.