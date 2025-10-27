Новогодний ледовый городок в Красноярске обойдется в 9 миллионов рублей

Тематика ледового городка уже определена — он будет в стиле «Нового русского»: на входе встречать гостей будут Дед Мороз и Снегурочка, внутри три горки, ледовые и снежные фигуры, ледовая чаша высотой метр и диаметром четыре метра, подсветка и многое другое.