Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодний ледовый городок в Красноярске обойдется в 9 миллионов рублей

Власти Красноярска ищут подрядчика на строительство ледового городка на Татышеве.

Источник: Комсомольская правда

Новогодний ледовый городок вокруг главной городской елки обойдется 8,96 миллионов рублей. Такова изначальная стоимость контракта, который предлагает администрация Красноярска. «Татышев-парк» уже разместил документы на поиск подрядчика на портале госзакупок.

Тематика ледового городка уже определена — он будет в стиле «Нового русского»: на входе встречать гостей будут Дед Мороз и Снегурочка, внутри три горки, ледовые и снежные фигуры, ледовая чаша высотой метр и диаметром четыре метра, подсветка и многое другое.

Итоги конкурса подведут уже 31 октября. Сдать готовый городок нужно будет 22 декабря, поддерживать его состояние до 10 марта (все будет зависеть от погоды) и затем демонтировать.