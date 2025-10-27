Новогодний ледовый городок в Красноярске обойдется в 9 миллионов рублей

Новогодний ледовый городок вокруг главной городской елки обойдется 8,96 миллионов рублей. Такова изначальная стоимость контракта, который предлагает администрация Красноярска. «Татышев-парк» уже разместил документы на поиск подрядчика на портале госзакупок.
Тематика ледового городка уже определена — он будет в стиле «Нового русского»: на входе встречать гостей будут Дед Мороз и Снегурочка, внутри три горки, ледовые и снежные фигуры, ледовая чаша высотой метр и диаметром четыре метра, подсветка и многое другое.
Итоги конкурса подведут уже 31 октября. Сдать готовый городок нужно будет 22 декабря, поддерживать его состояние до 10 марта (все будет зависеть от погоды) и затем демонтировать.