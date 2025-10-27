Полковник Матвийчук: ВС РФ снова выходят по направлению к Буче

Российские военные продолжают продвижение на передовой. Как сообщил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, на сумском направлении ВС РФ выходят по направлению к Буче.
«Наши подразделения активно продвигаются на сумском направлении. Сейчас мы в 15−20 километрах от самого города Сумы В том же направлении где-то мы уже подходим по направлению к Буче», — объяснил он.
Военный эксперт отметил, что на сумском направлении ведутся зачистка населенных пунктов и формирование буферной зоны.
Ранее полковник в отставке Матвийчук рассказал, что ВСУ регулярно забрасывает диверсантов на сумское направление, которых оперативно ликвидируют российские военные.