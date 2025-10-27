Ричмонд
Колхоз, с которого хотят взыскать 37,6 млрд руб, подал на банкротство

Арбитражный суд Приморского края получил заявление о банкротстве от АО «Рыболовецкий колхоз “Восток-1”. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Инга Сорокина, исковое заявление пока не принято к производству.

Напомним, что Генеральная прокуратура РФ требует взыскать с колхоза, его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства свыше 37,6 миллиарда рублей. Исковые требования связаны с возмещением ущерба, причиненного, по версии следствия, незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем.

В рамках иска также заявлено требование об изъятии акций предприятия у ряда физических лиц и их передаче в собственность государства для компенсации причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что арестованы новые фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

