Названа причина массовых нарушений на границе Финляндии: подробнее

Yle: туристы едут на границу Финляндии, чтобы посмотреть на территорию России.

Источник: Комсомольская правда

Забор на границе Финляндии с Россией привлекает финских туристов. Это привело к росту числа нарушений государственной границы. Об этом сообщил начальник пограничного поста «Вайниккала» Юсси Пеккала.

Желание туристов поближе увидеть забор приводит к незаконным переходам в закрытую приграничную зону. Эти нарушения, фиксируемые камерами, считаются малозначительными. Однако обычно наказываются штрафом.

Обычно нарушители получают штраф по системе «дневных ставок» в размере 100−300 евро, при повторных случаях сумма увеличивается.

«Вдоль восточной границы есть много мест, где пограничная зона граничит, например, с дорогой. Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону», — пояснила Пеккала.

Yle подчеркивает, что летом 2025 года только на юго-востоке зарегистрировали более 50 нарушений — рост на треть в годовом выражении. Инциденты также происходили в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии.

Однако сами финские пограничники не запрещают интересоваться забором, советуя использовать официальную карту погранзоны. Так, дорога Hiivaniementie у Вайниккалы остается доступной — это бывший маршрут из Петербурга в Лаппеэнранту, где теперь вместо КПП стоит любопытное для туристов заграждение.

Однако прогулки вдоль границы — это небезопасное занятие. Отсутствие специальной разметки означает, что законность нахождения определяется только официальной картой. При этом если в государственном картографическом сервисе погранзона обозначена, то в популярных навигаторах ее может не быть. Именно поэтому туристы, сделав всего несколько шагов от обочины, часто не подозревают, что уже нарушили пограничный режим.

При этом экономисты объясняют растущий интерес к границе как визуальному символу эпохи частью феномена «замещения впечатлений». Хотя общий турпоток в Финляндию постепенно растет, по данным Visit Finland, восточные регионы переживают переориентацию: вместо шопинга и транзита развиваются природный и «приграничный» туризм.

Накануне Yle сообщало, что аэропорт Лаппеенранты на юге Финляндии может закрыться из-за отсутствия российских туристов. Не помогли даже 12 млн евро, которые власти выделяли на содержание аэропорта.