Названа причина массовых нарушений на границе Финляндии: подробнее

Однако прогулки вдоль границы — это небезопасное занятие. Отсутствие специальной разметки означает, что законность нахождения определяется только официальной картой. При этом если в государственном картографическом сервисе погранзона обозначена, то в популярных навигаторах ее может не быть. Именно поэтому туристы, сделав всего несколько шагов от обочины, часто не подозревают, что уже нарушили пограничный режим.