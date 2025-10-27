Ричмонд
По делу о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево арестованы сестры и их мать

По обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево были задержаны мать и две ее дочери. Они, по версии следствия, являются членами преступного сообщества, сообщил источник, знакомый с деталями дела.

