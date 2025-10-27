В Новосибирске показали миниатюрные копии легендарных автомобилей

Здесь представили десятки миниатюр — от советских классических машин до редких зарубежных экземпляров. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Коллекционеры разместили экспозицию у фонтана: посетители могли рассмотреть точные копии автомобилей в масштабе 1:43 — как ретро, так и современные модели. Большинство экспонатов были выставлены на продажу.
Особое внимание гостей привлекла миниатюрная копия автомобиля губернатора Андрея Травникова, с настоящим номером, полностью совпадающим с госзнаком его машины.
Самой дорогой моделью стала зелёная «Волга» ГАЗ-24−02, оценённая коллекционерами в 7000 рублей. Среди экспонатов также были автомобили из культовых фильмов, включая «Кавказскую пленницу».
Отдельный интерес вызвали модели ручной работы, например, уазик- «буханка», выполненный из картона и смолы с высокой детализацией. Его стоимость составляет 800 рублей.
Выставка продлится весь день. Коллекционеры приглашают горожан познакомиться с уникальными экземплярами и напоминают, что их работы можно увидеть и на ярмарке выходного дня в ДК Чкалова.