В Новосибирске показали миниатюрные копии легендарных автомобилей

В Первомайском сквере Новосибирска прошла выставка масштабных моделей автомобилей, приуроченная ко Дню автомобилиста.

Источник: Аргументы и факты

Здесь представили десятки миниатюр — от советских классических машин до редких зарубежных экземпляров. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Коллекционеры разместили экспозицию у фонтана: посетители могли рассмотреть точные копии автомобилей в масштабе 1:43 — как ретро, так и современные модели. Большинство экспонатов были выставлены на продажу.

Особое внимание гостей привлекла миниатюрная копия автомобиля губернатора Андрея Травникова, с настоящим номером, полностью совпадающим с госзнаком его машины.

Самой дорогой моделью стала зелёная «Волга» ГАЗ-24−02, оценённая коллекционерами в 7000 рублей. Среди экспонатов также были автомобили из культовых фильмов, включая «Кавказскую пленницу».

Отдельный интерес вызвали модели ручной работы, например, уазик- «буханка», выполненный из картона и смолы с высокой детализацией. Его стоимость составляет 800 рублей.

Выставка продлится весь день. Коллекционеры приглашают горожан познакомиться с уникальными экземплярами и напоминают, что их работы можно увидеть и на ярмарке выходного дня в ДК Чкалова.