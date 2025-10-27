Мокрый снег вызвал транспортный коллапс в Советской Гавани

В Советской Гавани и Ванино утренний снегопад парализовал движение и стал причиной нескольких ДТП. Об этом сообщили в районных Telegram-каналах.
Утром 27 октября на дорогах образовалась наледь, автомобили буксуют и скатываются на подъёмах, в частности — в районе Пятого квартала. Движение общественного транспорта из-за непогоды также осложнено. Как утверждает Telegram-канал Amur Mash, водители автобусов № 106 временно приостановили рейсы, так как дорожное покрытие не позволяет безопасно передвигаться по маршруту — на линии остаются лишь отдельные машины, курсирующие с задержками.
Негативные последствия снегопада затронули и воздушное сообщение. Аэропорт Май-Гатка закрыт с 9:00 до 17:00 для снегоочистки взлётно-посадочной полосы. По данным авиакомпании «Аврора», рейсы между Хабаровском и Советской Гаванью отложены до 29 октября из-за неблагоприятных метеоусловий.