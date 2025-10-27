Мокрый снег вызвал транспортный коллапс в Советской Гавани

Утром 27 октября на дорогах образовалась наледь, автомобили буксуют и скатываются на подъёмах, в частности — в районе Пятого квартала. Движение общественного транспорта из-за непогоды также осложнено. Как утверждает Telegram-канал Amur Mash, водители автобусов № 106 временно приостановили рейсы, так как дорожное покрытие не позволяет безопасно передвигаться по маршруту — на линии остаются лишь отдельные машины, курсирующие с задержками.