Кинолог Уражевский сказал, как защититься при нападении бродячих собак

Лучший способ защититься от нападения бродячих собак — избегать мест, где такая ситуация в принципе может произойти, сообщил в беседе с aif.ru кинолог Владимир Уражевский.
Таким образом он прокомментировал трагедию, которая произошла с 10-летним мальчиком в Красноярском крае. Утром 25 октября ребенок вышел из дома и пошел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним отправиться на выпас скота.
Мальчик домой так и не вернулся. Позже было обнаружено его тело с многочисленными укусами. Предварительно, он стал жертвой стаи бродячих собак.
Уражевский отметил, что даже не каждый взрослый человек сможет отбиться от собак при нападении, не говоря уже о ребенке. Специалист посоветовал не ходить в одиночку в тех местах, где могут быть собаки.
«Лучше в принципе не допускать такой ситуации — обходить стороной промзоны, складские помещения, где часто прикармливают бродячих собак. При виде собак не стоит убегать, отмахиваться от них — это вызовет еще большую агрессию. Лучше остановиться. Животное может подойти, понюхать человека и уйти. Можно позвать на помощь или попытаться забраться на дерево или другую возвышенность», — отметил специалист.
Кинолог, комментируя случай с растерзанным в поле 10-летним мальчиком, отметил, что не нужно было отпускать его идти одного.
