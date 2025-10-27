Кинолог Уражевский сказал, как защититься при нападении бродячих собак

«Лучше в принципе не допускать такой ситуации — обходить стороной промзоны, складские помещения, где часто прикармливают бродячих собак. При виде собак не стоит убегать, отмахиваться от них — это вызовет еще большую агрессию. Лучше остановиться. Животное может подойти, понюхать человека и уйти. Можно позвать на помощь или попытаться забраться на дерево или другую возвышенность», — отметил специалист.