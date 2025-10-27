Ричмонд
В Минздраве предупредили россиян о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил о стабильной эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в стране. Он отметил, что подъём заболеваемости ожидается лишь в декабре-январе. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги пока не превышены ни в одном регионе.

Источник: Life.ru

Специалист уточнил, что в текущем эпидсезоне циркулируют традиционные штаммы вирусов гриппа А и В, риновирусы и коронавирусы, включая ожидаемые свиной и гонконгский гриппы. При этом никаких новых генетических вариантов вируса гриппа не обнаружено.

Чуланов отдельно отметил успешное проведение прививочной кампании, в рамках которой вакцинировались уже более 41 миллиона человек. Он напомнил, что вакцина защищает от тяжёлого течения болезни, а для профилактики заражения рекомендовал соблюдать гигиену рук, избегать массовых скоплений людей и контактов с заболевшими.

Ранее учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН сделали значительное открытие в борьбе с бактерией Klebsiella pneumoniae, вызывающей серьёзные заболевания, включая пневмонию, менингит и сепсис. Они выявили бактериофаг под названием KlebP_265 — вирус, способный эффективно уничтожать эту бактерию.

