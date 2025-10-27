В Минздраве предупредили россиян о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил о стабильной эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в стране. Он отметил, что подъём заболеваемости ожидается лишь в декабре-январе. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги пока не превышены ни в одном регионе.