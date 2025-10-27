Кнутов: «Буревестник» стал ответом на возможную передачу Киеву «Томагавков»

Информация об успешном испытании крылатых ракет «Буревестник» может быть ответом на сообщения о возможной передаче Украине американских «Томагавков», считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Я полагаю, что эта демонстрация наших возможностей стала определенным ответом на возможное решение США о размещении “Томагавков’на Украине”, — сказал он в беседе с aif.ru.
По словам Кнутова, после завершения испытаний «Буревестник» начнут выпускать серийно.
Ранее военный эксперт объяснил, что у новейшей российской крылатой ракеты в мире нет аналогов, а технологии, по которым она создана, «вырвались далеко вперед и обходят страны НАТО на 5−10 лет».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировки российских войск заявил о завершении испытаний межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник».