Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов: «Буревестник» стал ответом на возможную передачу Киеву «Томагавков»

Демонстрацию возможностей «Буревестника» военный эксперт Кнутов назвал ответом на возможную передачу Киеву Томагавков.

Источник: Аргументы и факты

Информация об успешном испытании крылатых ракет «Буревестник» может быть ответом на сообщения о возможной передаче Украине американских «Томагавков», считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я полагаю, что эта демонстрация наших возможностей стала определенным ответом на возможное решение США о размещении “Томагавков’на Украине”, — сказал он в беседе с aif.ru.

По словам Кнутова, после завершения испытаний «Буревестник» начнут выпускать серийно.

Ранее военный эксперт объяснил, что у новейшей российской крылатой ракеты в мире нет аналогов, а технологии, по которым она создана, «вырвались далеко вперед и обходят страны НАТО на 5−10 лет».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировки российских войск заявил о завершении испытаний межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше