Красноярский ХК «Сокол» начал домашнюю серию с победы над «Олимпией»

26 октября красноярский хоккейный «Сокол» начал домашнюю серию с победы над «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Матч Всероссийской хоккейной лиги состоялся на льду «Платинум Арены» и завершился со счетом 2:1.
Шайбы в ворота противника забросили Кирилл Казаков и Владимир Конов. Таким образом, сибиряки сейчас располагаются на 12-м месте в турнирной таблице.
— Я видел и предчувствовал, что будет тяжелый матч. Слишком много все-таки мы затратили сил и эмоций оставили на выезде, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».
Уже 28 октября красноярцы сыграют против пермского «Молота».