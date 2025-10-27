Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата, когда можно увидеть «инопланетный корабль» 3I/ATLAS

Жители Москвы получат возможность наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS на утреннем небе после 30 октября. Небесное тело будет видно над юго-восточным горизонтом с 5 до 7 утра, сообщили в Московском планетарии.

Жители Москвы получат возможность наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS на утреннем небе после 30 октября. Небесное тело будет видно над юго-восточным горизонтом с 5 до 7 утра, сообщили в Московском планетарии.

Читать далее.