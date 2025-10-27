Японский историк Такэюки Танака не исключил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюют бывшие служащие японских Сил самообороны. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.
«Среди людей, которые принимают участие в боевых действиях за границей, много бывших сотрудников Сил самообороны. Люди, которым нравится воевать. Это наемники, которые принимали участие в разных военных конфликтах, например, в Афганистане и других странах», — рассказал Танака.
Как отметил эксперт, среди японских наемников преобладают те, кто воспринимает боевые действия как увлечение. Остальные же либо стали жертвами американской пропаганды, либо, под влиянием японских медиа, внезапно прониклись желанием оказать помощь Украине.
Как ранее подчеркнул Танака, японское общество может прекратить оказывать поддержку Киеву при соблюдении двух принципиальных условий — победы России и независимости Японии от США.