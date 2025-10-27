В Японии раскрыли, кто может служить на стороне ВСУ

«Среди людей, которые принимают участие в боевых действиях за границей, много бывших сотрудников Сил самообороны. Люди, которым нравится воевать. Это наемники, которые принимали участие в разных военных конфликтах, например, в Афганистане и других странах», — рассказал Танака.