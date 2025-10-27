Умер Бьёрн Андресен, актер и «самый красивый мальчик в мире»

В Швеции в возрасте 70 лет умер актер и музыкант Бьёрн Андресен. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.
Широкую популярность артист получил, сыграв в итальянском фильме «Смерть в Венеции». После этого режиссер Кристиан Петри снял об Андерсене документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире».
Отмечается, что съемочная группа следила за жизнью Андресена несколько лет. Он рассказывал, например, что, получив известность, страдал от депрессии и пристрастился к алкоголю.
Картину «Смерть в Венеции» по одноименной новелле Томаса Манна в 1971 году снял легендарный Лукино Висконти и именно он первым назвал Андерсена «самым красивым мальчиком ХХ столетия» за его внешность.
