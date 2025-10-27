В Новосибирской области учителям помогут отстоять честь и достоинство

Школы обязаны предоставлять комиссии все запрашиваемые документы. Решения принимаются открытым голосованием. По итогам рассмотрения может быть вынесено заключение о наличии или отсутствии нарушения, а также рекомендации по его устранению. Хотя решения носят рекомендательный характер, они имеют официальный статус и могут использоваться педагогами для защиты своих интересов.