В Новосибирской области учителям помогут отстоять честь и достоинство

В Новосибирской области при Министерстве образования создана комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Соответствующий приказ 24 октября подписала глава регионального Минобра Мария Жафярова. Об этом пишет infopro54.ru.
Новая структура займется рассмотрением конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной среде, и станет дополнительной инстанцией для учителей, чьи права и профессиональная этика были нарушены, но решить проблему на уровне школы не удалось.
В состав комиссии войдут представители министерства, профсоюза работников образования, государственной инспекции труда и общественных организаций. Заседания будут проводиться не реже одного раза в квартал при наличии письменных обращений. В заявлении педагог должен указать суть конфликта, факты нарушения прав и свои требования. Учитель сможет лично присутствовать при рассмотрении дела. При необходимости комиссия вправе приглашать руководителей образовательных учреждений и других участников конфликта.
Школы обязаны предоставлять комиссии все запрашиваемые документы. Решения принимаются открытым голосованием. По итогам рассмотрения может быть вынесено заключение о наличии или отсутствии нарушения, а также рекомендации по его устранению. Хотя решения носят рекомендательный характер, они имеют официальный статус и могут использоваться педагогами для защиты своих интересов.
Создание подобных комиссий федеральная инициатива, направленная на усиление правовой защиты педагогов. Они будут рассматривать сложные конфликты между учителями, учениками, родителями и администрацией, если внутренние школьные комиссии не смогли урегулировать ситуацию.
Главная цель защитить педагогов от необоснованных обвинений, оскорблений и действий, подрывающих их профессиональную репутацию. Введение таких комиссий стало ответом на многочисленные обращения учителей и профсоюзов, которые настаивали на усилении мер поддержки и правовых гарантий работников образования.