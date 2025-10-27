Ричмонд
Зоозащитника задержали по делу о гибели ребенка от стаи бродячих собак

Председатель Красноярской региональной организации защиты животных задержан следственными органами после трагической гибели десятилетнего ребенка в результате нападения стаи бездомных собак в пригороде Красноярска. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по краю и Хакасии.

По информации ведомства, задержание произведено в рамках уголовного дела. Следствие устанавливает, что в сентябре 2025 года между муниципальным учреждением и данной организацией был заключен контракт на выполнение мероприятий по работе с бездомными животными, включая их отлов.

При этом в октябре того же года в организацию трижды поступали официальные заявки о фактах нападения агрессивных собак на людей, однако необходимые меры по установлению местонахождения животных и их отлову предприняты не были.

