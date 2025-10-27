Жителей Красноярска и края призывали поддержать Норильск и регион на международной премии #МЫВМЕСТЕ

Председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков прокомментировал выход северного города в финал ежегодной международной премии #МЫВМЕСТЕ и призвал всех жителей Красноярья поддержать территорию в таком значимом конкурсе.
«Уверен, все, кто любит Норильск, кто бывал тут или только планирует посетить наш замечательный город, поддержат нас своими голосами. Участие в столь престижном конкурсе, а тем более выход в финал и возможность победы в одной из номинаций — это высокая оценка работы муниципалитета в сфере развития добровольчества и волонтерства. К слову, наш регион представлен еще в двух номинациях премии, так что именно от нас с вами зависит результат. Норильску и Красноярскому краю нужны ваши голоса!», — обратился Александр Пестряков к жителям края.
Чтобы отдать свой голос и поддержать Красноярье в целом и Норильск в частности, потребуется всего несколько минут, запустив чат-бот по ссылке. Норильск вышел в финал номинации «Территория» в категории «Муниципальные образования и моногорода». За весь Красноярский край можно проголосовать в той же номинации в категории «Субъект РФ». И еще один финалист премии — красноярский ветеран боевых действий Валерий Важенин — представлен в номинации «Наставник года».
Проголосовать можно до 7 ноября 2025 года.
Отметим, Норильск участвовал в премии впервые, поскольку подходящая номинация появилась только в прошлом году, и является единственным городом Красноярского края, ставшим финалистом конкурса. Всего в финал премии вышли 90 участников из 23 стран и 31 региона России.