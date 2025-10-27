Жителей Красноярска и края призывали поддержать Норильск и регион на международной премии #МЫВМЕСТЕ

«Уверен, все, кто любит Норильск, кто бывал тут или только планирует посетить наш замечательный город, поддержат нас своими голосами. Участие в столь престижном конкурсе, а тем более выход в финал и возможность победы в одной из номинаций — это высокая оценка работы муниципалитета в сфере развития добровольчества и волонтерства. К слову, наш регион представлен еще в двух номинациях премии, так что именно от нас с вами зависит результат. Норильску и Красноярскому краю нужны ваши голоса!», — обратился Александр Пестряков к жителям края.