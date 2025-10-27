Ричмонд
На Ямайке и Кубе началась массовая эвакуация из-за сильного урагана

Ураган «Мелисса» усилился до четвертой категории опасности и приближается к Ямайке и Кубе, вынудив власти начать срочную эвакуацию населения. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 230 км/ч, сообщает Институт метеорологии Кубы.

