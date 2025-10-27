Первых пациентов принял новый ФАП в Советско-Гаванском районе

Это не единственный ФАП, который заработал в этом году. Всего запланировано ввести в эксплуатацию 16 подобных объектов в текущем году. А в период с 2026 по 2030 годы в Хабаровском крае намерены построить еще 23 фельдшерско-акушерских пункта.