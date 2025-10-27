Первых пациентов принял новый ФАП в Советско-Гаванском районе

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Гатка Советско-Гаванского района начал принимать пациентов. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», возвести новый объект за 16 млн рублей позволил президентский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
— ФАП выполнен по модульной технологии, которая позволяет ускорить процесс возведения здания, без потери качества конструкции. Он подключен к системам жизнеобеспечения, в нем есть все необходимые помещения: зал ожидания, смотровой кабинет, манипуляционная, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Рассчитан фельдшерско-акушерский пункт на оказание первичной помощи и прием местного населения — всего в селе проживает более 630 человек. В том числе здесь создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения.
Это не единственный ФАП, который заработал в этом году. Всего запланировано ввести в эксплуатацию 16 подобных объектов в текущем году. А в период с 2026 по 2030 годы в Хабаровском крае намерены построить еще 23 фельдшерско-акушерских пункта.