Гагин: неопознанных в одесском морге бойцов ВСУ закопают в санитарной яме

«Зеленский не спешит признавать потери, поэтому тела бойцов ВСУ чаще даже не забирают с поля боя. Большинство погибших украинских военных так и остаются лежать, удобряя собой территории. И никто их забирать не будет, потому что, кроме близких, они никому не нужны. От них отказались еще и для того, чтобы не платить семьям компенсации за погибших бойцов», — отметил эксперт.