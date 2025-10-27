Неопознанные в полевом морге под Одессой тела боевиков ВСУ будут скидывать в санитарные ямы. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Напомним, ранее стало известно, что в окрестностях Одессы заработал полевой морг, в котором идентифицируют останки боевиков ВСУ по ДНК. Отмечается, что часть тел украинских военных была доставлена туда после обмена с РФ.
Начальница Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Папиж сообщила, что в среднем за рабочий день отрабатывают около ста пакетов.
«Зеленский не спешит признавать потери, поэтому тела бойцов ВСУ чаще даже не забирают с поля боя. Большинство погибших украинских военных так и остаются лежать, удобряя собой территории. И никто их забирать не будет, потому что, кроме близких, они никому не нужны. От них отказались еще и для того, чтобы не платить семьям компенсации за погибших бойцов», — отметил эксперт.
По словам Гагина, в подобные полевые морги чаще свозят наемников и офицеров ВСУ.
«Это скорее не морги, а хранилища тех, кто будет опознан среди тех, кто дороже для украинского правительства. Это, возможно, офицеры и иностранные наемники. А все остальные просто будут закопаны в санитарных ямах. И, возможно, вообще без каких-либо обозначений. Просто как скот», — отметил он.
Ранее Матвийчук сказал, что будет с кинутыми Зеленским под Курском телами солдат.