Из-за прокладки водопровода частично ограничат движение на одной из улиц Владивостока

Работы по прокладке водопроводной сети пройдут во Владивостоке на улице Котельникова в районе дома № 13 с 2 по 4 ноября. Их выполнит производственно-строительная компания «ЛиС», сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи с этим на участке в районе дома № 13 будут вводиться временные частичные ограничения движения транспорта», — говорится в сообщении.
Как уточнили в управлении дорог администрации Владивостока, работы будут проводить поочерёдно на каждой из полос для движения транспорта, чтобы не останавливать движение полностью.
Автомобилистов просят заранее учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.