Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Матвийчук: русская армия загнала ВСУ в четыре «огневых котла»

ВС РФ сформировали четыре «котла» для ВСУ на разных участках передовой. По словам полковника Матвийчука, дни украинских боевиков сочтены.

Источник: Аргументы и факты

На разных участках передовой российские военные сформировали четыре «котла» для ВСУ, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Первый “котел” — это Красноармейск, второй это Купянск, третий — это направление Лимана, четвертый — в районе Славянска. На этих участках мы полностью владеем инициативой и готовы к уничтожению этой группировки», — объяснил он.

По словам эксперта, в «котлах» оказались от 10 до 20 тысяч боевиков ВСУ.

«Наши ребята пытаются их склонить к сдаче в плен. Некоторые мелкие подразделения сдаются, некоторые пока огрызаются. Но их дни сочтены, потому что они отрезаны, мы полностью контролируем ситуацию», — добавил Матвийчук.

Ранее военные Telegram-каналы сообщили о том, что российские военные окружили боевиков в районе Красноармейска. Военные ВСУ оказались в «котле» к востоку от села Троянда.