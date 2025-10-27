Полковник Матвийчук: русская армия загнала ВСУ в четыре «огневых котла»

На разных участках передовой российские военные сформировали четыре «котла» для ВСУ, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Первый “котел” — это Красноармейск, второй это Купянск, третий — это направление Лимана, четвертый — в районе Славянска. На этих участках мы полностью владеем инициативой и готовы к уничтожению этой группировки», — объяснил он.
По словам эксперта, в «котлах» оказались от 10 до 20 тысяч боевиков ВСУ.
«Наши ребята пытаются их склонить к сдаче в плен. Некоторые мелкие подразделения сдаются, некоторые пока огрызаются. Но их дни сочтены, потому что они отрезаны, мы полностью контролируем ситуацию», — добавил Матвийчук.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили о том, что российские военные окружили боевиков в районе Красноармейска. Военные ВСУ оказались в «котле» к востоку от села Троянда.