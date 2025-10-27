В Красноярске задержали председателя организации по отлову собак

В Красноярском крае задержана председатель общественной организации, отвечавшей за отлов бездомных животных. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Поводом стало уголовное дело о гибели 10-летнего мальчика в результате нападения стаи бродячих собак.
Инцидент произошел утром 25 октября 2025 года в Березовском районе. Ребенок вышел из дома в садовом товариществе «Теремок» и направлялся через поле к пастуху. По пути на него напали бродячие собаки. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Следствие установило, что Красноярская региональная общественная организация защиты животных имела муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. По данным следствия, еще в октябре в организацию трижды поступали заявки о нападениях агрессивных собак на людей в этом районе, но необходимые меры по их отлову приняты не были.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В рамках расследования задержан председатель организации. В ближайшее время ее планируют допросить, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии.
