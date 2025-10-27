В Красноярске задержали председателя организации по отлову собак

Следствие установило, что Красноярская региональная общественная организация защиты животных имела муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. По данным следствия, еще в октябре в организацию трижды поступали заявки о нападениях агрессивных собак на людей в этом районе, но необходимые меры по их отлову приняты не были.