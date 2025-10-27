В омский «Авангард» снова прочат игрока из победного состава

В частности, как сообщает в своем телеграм-канале хоккейный обозреватель Михаил Зислис, Клим Костин во второй раз за несколько месяцев сменил агента — теперь интересы нападающего представляет Станислав Романов, что с учетом хороших отношений последнего с менеджментом «Авангарда» может говорить о скором контракте с Омском.
Ранее предполагалось, что Клим Костин намерен остаться играть в Северной Америке, однако сейчас подходящих предложений для этого нет.
Права на 26-летнего Костина в КХЛ принадлежат «Авангарду». Однако, по данным телеграм-канала «Хоккейная правда», речь может идти о 70 миллионах рублей за сезон, что не сходится с потолком зарплат омского клуба.
Добавим, слухи о возможном возвращении Костина в «Авангард» ходили с начала межсезонья. Однако указывалось, что у Костина в приоритете — игра в НХЛ.
Напомним, Клим Костин играл в составе «Авангарда» в сезоне-2020/21 и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина.