По делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево арестовали мать и двух дочерей

Фигурантки играли роль «попрошаек» в преступной схеме, выманивая деньги у военных.
«Арестованы две сестры и их мать, входившие в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО», — сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, изначально им вменяли только мошенничество, однако позже следствие переквалифицировало обвинение и добавило статью 210 Уголовного кодекса РФ об организации или участии в организованном преступном сообществе.
До этого по делу задержали уже более 30 человек, включая предполагаемого организатора схемы Алексея Кабочкина. Следствие считает, что преступники обманом вымогали деньги у бойцов СВО, прилетавших в Москву: завышали стоимость такси, угрожали расправой и действовали вместе с коррумпированными сотрудниками полиции.
Ранее Life.ru сообщал, что силовики задержали нескольких главарей ОПС, связанных с хищениями у участников СВО в Шереметьево. Среди них — Олег Жаренный и Александр Сорокин из Тушинского ОПС, а также Юрий Королёв, близкий соратник Игоря Бардина из Лобненской группировки. По данным следствия, именно эти структуры стояли за схемой обмана военных, возвращавшихся из зоны боевых действий.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.