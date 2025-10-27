По делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево арестовали мать и двух дочерей

Ранее Life.ru сообщал, что силовики задержали нескольких главарей ОПС, связанных с хищениями у участников СВО в Шереметьево. Среди них — Олег Жаренный и Александр Сорокин из Тушинского ОПС, а также Юрий Королёв, близкий соратник Игоря Бардина из Лобненской группировки. По данным следствия, именно эти структуры стояли за схемой обмана военных, возвращавшихся из зоны боевых действий.