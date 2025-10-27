В Ташкенте восемь автобусных маршрутов переходят на электробусы Yutong

При этом привычные автобусы, которые ранее обслуживали эти маршруты, не исчезнут — их направят на другие линии для замены устаревших моделей Mercedes-Benz и MAN. Такой подход, по словам перевозчика, позволит не только повысить качество обслуживания пассажиров, но и улучшить экологическую обстановку в городе.
В компании отмечают, что расширение парка электробусов происходит с учетом многочисленных обращений жителей столицы, которые жаловались на устаревшие автобусы, их низкую экологичность и частые поломки. Переход на новые электробусы должен сделать поездки комфортнее и чище для всех ташкентцев.
Напомним, ранее сообщалось, что всего 17 городских маршрутов получат электробусы Yutong из новой партии. В «Тошшахартрансхизмат» уверяют, что это только начало и процесс поэтапного обновления городского автопарка будет продолжен.