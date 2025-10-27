Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте восемь автобусных маршрутов переходят на электробусы Yutong

Vaib.uz (Узбекистан. 27 октября). «Тошшахартрансхизмат» объявил о первом этапе расширения использования электробусов Yutong на городских маршрутах. С 27 октября первые восемь автобусных маршрутов полностью перейдут на современные электрические автобусы китайского производства, которые недавно поступили в столицу.

Источник: Vaib.Uz

При этом привычные автобусы, которые ранее обслуживали эти маршруты, не исчезнут — их направят на другие линии для замены устаревших моделей Mercedes-Benz и MAN. Такой подход, по словам перевозчика, позволит не только повысить качество обслуживания пассажиров, но и улучшить экологическую обстановку в городе.

В компании отмечают, что расширение парка электробусов происходит с учетом многочисленных обращений жителей столицы, которые жаловались на устаревшие автобусы, их низкую экологичность и частые поломки. Переход на новые электробусы должен сделать поездки комфортнее и чище для всех ташкентцев.

Напомним, ранее сообщалось, что всего 17 городских маршрутов получат электробусы Yutong из новой партии. В «Тошшахартрансхизмат» уверяют, что это только начало и процесс поэтапного обновления городского автопарка будет продолжен.