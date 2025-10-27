Умер актер, прозванный «самым красивым мальчиком ХХ века»

«Бьерн Андресен родился в 1955 году и дебютировал в фильме Роя Андерссона “История любви” в 1970 году. А мировая известность пришла к нему в 1971 году, когда он сыграл главную роль (мальчик Тадзио) в фильме знаменитого итальянского режиссера Лукино Висконти “Смерть в Венеции”, снятого по мотивам одноименной новеллы Томаса Манна. Именно Висконти назвал юного актера “самым красивым мальчиком ХХ века”, — говорится в статье.