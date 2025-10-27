Ричмонд
В Ростовской области ВСУ атаковали два района

В ночь на 27 октября в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные аппараты. Как заявил глава региона Юрий Слюсарь, разрушений на земле и пострадавших среди населения не отмечено. Сообщение губернатор опубликовал в своем telegram-канале.

