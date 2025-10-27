Расчет БПЛА под командованием пермяка уничтожил украинских диверсантов в ДНР

Расчет БПЛА под командованием младшего сержанта из Прикамья Николая (фамилия не указана в целях безопасности) уничтожил диверсантов ВСУ. Вражеская группа из трех человек была обнаружена на территории ДНР, рассказали URA.RU в ветеранском сообществе «Сила в братстве — 59».
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.