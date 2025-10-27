Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет БПЛА под командованием пермяка уничтожил украинских диверсантов в ДНР

Расчет БПЛА под командованием младшего сержанта из Прикамья Николая (фамилия не указана в целях безопасности) уничтожил диверсантов ВСУ. Вражеская группа из трех человек была обнаружена на территории ДНР, рассказали URA.RU в ветеранском сообществе «Сила в братстве — 59».

Расчет БПЛА под командованием младшего сержанта из Прикамья Николая (фамилия не указана в целях безопасности) уничтожил диверсантов ВСУ. Вражеская группа из трех человек была обнаружена на территории ДНР, рассказали URA.RU в ветеранском сообществе «Сила в братстве — 59».

Читать далее.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше