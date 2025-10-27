Любо-дорого посмотреть: моменты победы «СКА-Хабаровска» над «Факелом» в фотографиях

Особенно после матча с одним из аутсайдеров лиги — «Соколом». Надежная оборона, четкая и быстрая, как укол шпаги, атака, беспрекословное следование тренерскому заданию и, главное, командным духом. Одним словом, лидер в этом поединке выглядел, прямо скажем, не самым лучшим образом, и это полностью заслуга хабаровчан, которые разыграли этот матч как по нотам.
Гол, забитый Владиславом Брагиным в первом тайме, полностью вытекал из логики матча — дальний заброс Кузнецова, борьба Цыпченко и скидка форварду, выводящая того один на один с голкипером. Забили — молодцы, но главное, что за все оставшееся время, в том числе и четыре добавленные арбитром минуты, не дали сопернику поразить свои ворота, сохранив пусть и минимальное, но преимущество.
Матч вышел — огонь. Все, кто присутствовал в этот момент на трибунах, точно не пожалели о потраченном на него времени, ни уж тем более о копеечной сумме за билет. Эмоции окупили все. Смотрим фотографии сражения с до того непобедимым «Факелом», вспоминаем, как дыбом вставали волосы в концовке, когда воронежцы буквально штурмом брали ворота «СКА-Хабаровска», пытаясь спасти игру, и благодарим команду за яркие и, главное, положительные переживания.