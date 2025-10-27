Любо-дорого посмотреть: моменты победы «СКА-Хабаровска» над «Факелом» в фотографиях

Матч вышел — огонь. Все, кто присутствовал в этот момент на трибунах, точно не пожалели о потраченном на него времени, ни уж тем более о копеечной сумме за билет. Эмоции окупили все. Смотрим фотографии сражения с до того непобедимым «Факелом», вспоминаем, как дыбом вставали волосы в концовке, когда воронежцы буквально штурмом брали ворота «СКА-Хабаровска», пытаясь спасти игру, и благодарим команду за яркие и, главное, положительные переживания.