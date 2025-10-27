Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 800 новых светильников за 12 млн рублей закупит Новосибирск

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр организации дорожного движения» объявило о закупке более 800 уличных светильников. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок. На закупку будет выделено 12 миллионов рублей.

Источник: Freepik

В рамках тендера планируется приобрести 860 новых светильников, различающихся по мощности. Среди них 80 светильников мощностью от 40 до 70 Вт, 580 — мощностью от 70 до 100 Вт, 200 — мощностью от 100 до 130 Вт.

Все работы по поставке должны быть выполнены в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта. В обязанности подрядчика также входит и доставка всех светильников.

Начальная цена контракта — 12 025 197,40 рублей. Приём заявок от потенциальных поставщиков продлится до 31 октября, а итоги закупки будут подведены 5 ноября.