Более 800 новых светильников за 12 млн рублей закупит Новосибирск

В рамках тендера планируется приобрести 860 новых светильников, различающихся по мощности. Среди них 80 светильников мощностью от 40 до 70 Вт, 580 — мощностью от 70 до 100 Вт, 200 — мощностью от 100 до 130 Вт.
Все работы по поставке должны быть выполнены в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта. В обязанности подрядчика также входит и доставка всех светильников.
Начальная цена контракта — 12 025 197,40 рублей. Приём заявок от потенциальных поставщиков продлится до 31 октября, а итоги закупки будут подведены 5 ноября.