Из Приморья за рубеж отправили более 168 тонн целебных трав

С начала 2025 года через Приморье за границу было экспортировано более 168 тонн сушеных лекарственных растений. Всю эту продукцию оформили и проверили специалисты Россельхознадзора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
За девять месяцев было отправлено 17 партий целебных трав общим весом 168,4 тонны. Через приморские пункты пропуска прошла продукция не только из самого Приморского края, но и из Еврейской автономной области, и даже из далекой Томской области.
Среди растений, уехавших на экспорт, были корень воробейника и ясенец мохнатоплодный. Одна партия весом 16 тонн отправилась в Малайзию, а все остальные — в Китай.
Если сравнивать с прошлым годом, то объем экспорта вырос. За тот же период в 2024 году за границу отправили 113,5 тонны лекарственных растений, и все партии тогда тоже ушли в Китай.
При проверке всей продукции нарушений не нашли, все требования стран-импортеров были соблюдены. На каждую партию растений выдали специальные фитосанитарные сертификаты, разрешающие вывоз.