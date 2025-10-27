Нелегальную трудовую деятельность выявили в Хабаровске во время рейда

Полицейские выявили 27 иностранцев, которые нарушили миграционные правила. Среди них девять человек работали без разрешения — у них не было патента и они занимались не той профессией, которая указана в документах. Ещё четверо получили административный штраф по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях — за нарушение правил въезда или пребывания в России.