Нелегальную трудовую деятельность выявили в Хабаровске во время рейда

Сотрудники правоохранительных органов провели серию рейдов во всех районах краевого центра, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. В ходе проверок в местах пребывания, проживания и работы иностранных граждан были выявлены нарушения миграционного законодательства.
«В рамках операции “Нелегал-2025” сотрудники управления по вопросам миграции, центра противодействия экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю, при силовой поддержке сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по региону провели во всех районах краевого центра серию рейдов», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе выездных проверочных мероприятий в местах пребывания, проживания иностранных граждан, а также осуществления трудовой деятельности, в отношении них выявлен ряд нарушений законодательства.
Полицейские выявили 27 иностранцев, которые нарушили миграционные правила. Среди них девять человек работали без разрешения — у них не было патента и они занимались не той профессией, которая указана в документах. Ещё четверо получили административный штраф по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях — за нарушение правил въезда или пребывания в России.
Шести мигрантам вынесено решение о выдворении с территории Российской Федерации в форме принудительного выезда. Восемь иностранцев не соблюдали ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Все они проверены на предмет наличия административных правонарушений, неоплаченных штрафов и причастности к преступлениям.
В настоящее время полицейские устанавливают работодателей, которые не проверили законность осуществления иностранными рабочими трудовой деятельности, с целью дальнейшего их привлечения к административной ответственности.
Ранее как сообщало ИA AmurMedia, рейд прошел в Комсомольске-на-Амуре, где было выявлено 47 нарушителей миграционного законодательства. Составлено четыре административных протокола в отношении иностранных граждан. По итогам их рассмотрения приняты решения об административном выдворении за пределы страны в форме принудительного перемещения через государственную границу.