Три самолета из новосибирского аэропорта Толмачево отменили утром 27 октября

Утром 27 октября из новосибирского аэропорта Толмачево не вылетели пассажирские рейсы в Красноярск, Москву (Домодедово) и Бишкек. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Причины, по которым отменились самолеты, неизвестны.
Кроме того, на прилет в Новосибирск задерживаются три пассажирских авиарейса. Судя по данным онлайн-табло, вовремя сегодня в Толмачево не прибудут самолеты из Камрани, Владивостока и Хабаровска.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что вечером 26 октября два рейса из Красноярска в Новосибирск были отменены по неизвестным причинам.