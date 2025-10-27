Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три самолета из новосибирского аэропорта Толмачево отменили утром 27 октября

Не вылетели пассажирские рейсы в Красноярск, Москву и Бишкек.

Источник: Комсомольская правда

Утром 27 октября из новосибирского аэропорта Толмачево не вылетели пассажирские рейсы в Красноярск, Москву (Домодедово) и Бишкек. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Причины, по которым отменились самолеты, неизвестны.

Кроме того, на прилет в Новосибирск задерживаются три пассажирских авиарейса. Судя по данным онлайн-табло, вовремя сегодня в Толмачево не прибудут самолеты из Камрани, Владивостока и Хабаровска.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что вечером 26 октября два рейса из Красноярска в Новосибирск были отменены по неизвестным причинам.