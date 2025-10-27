Ричмонд
Красноярка отсудила у Центрального парка почти 200 тысяч за травму ребенка на катке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Январским вечером 2023 года мама с дочкой пришли покататься на льду в Центральном парке, но отдых закончился серьезной травмой и последующим судебным процессом.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, девочка находилась у фан-барьера, когда другой посетитель на скорости врезался в ограждение. Незакрепленная конструкция рухнула, и металлическая ножка ударила ребенка по лицу. В результате — разрыв нижней губы и потеря двух постоянных передних зубов, которые недавно сменили молочные.

После случившегося девочку доставили в больницу, где ей оказали неотложную помощь. Однако лечение оказалось длительным и дорогостоящим — восстановление зубов в частной стоматологии обошлось семье в 27 220 рублей. Ребенок стеснялся ходить в школу и просто улыбаться. Шрам на лице остался заметен, а проведенное лечение не является окончательным, поскольку девочка еще растет.

По совету сотрудников парка мать обратилась в страховую компанию «Югория», с которой у АО «Центральный парк» был заключен договор страхования от несчастных случаев. Однако страховая выплата составила лишь 300 рублей. Посчитав такую компенсацию несправедливой, женщина обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подготовили исковое заявление в защиту прав несовершеннолетней.

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора. С АО «Центральный парк» взыскано 190 830 рублей, в том числе: 27 220 рублей — расходы на стоматологические услуги; 100 000 рублей — компенсация морального вреда; 63 610 рублей — штраф. Кроме того, начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, которые будут увеличиваться до полного исполнения решения суда.

Решение вступило в законную силу, сообщают в Управлении.