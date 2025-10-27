Красноярка отсудила у Центрального парка почти 200 тысяч за травму ребенка на катке

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, девочка находилась у фан-барьера, когда другой посетитель на скорости врезался в ограждение. Незакрепленная конструкция рухнула, и металлическая ножка ударила ребенка по лицу. В результате — разрыв нижней губы и потеря двух постоянных передних зубов, которые недавно сменили молочные.