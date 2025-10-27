Под Одессой развернули масштабный полевой морг, но попадут в него далеко не все. Подобное хранилище тел боевиков ВСУ обходится дорого для украинского правительства, поэтому попадают в него только избранные.
Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал в беседе с aif.ru, кто попадает в полевые морги ВСУ и почему простых солдат скидывают в санитарные ямы.
Нет тела — нет выплат.
Полевой морг, где идентифицируют останки боевиков Вооруженных сил Украины, развернули в Одесской области. Начальница местного бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Папиж рассказала, что большая часть тел попала в морг после масштабного летнего обмена. Тогда на Украину вернули останки шести тысяч человек.
Папиж заявила, что в среднем специалистам удается отработать около ста пакетов с трупами в течение рабочего дня. Цифры, по ее словам, колоссальные.
Однако не все на Украине так открыто рассказывают о больших потерях в ВСУ. Владимир Зеленский наоборот пытается всячески их приуменьшить, чтобы показать контроль над ситуацией.
Многие тела украинских боевиков с поля боя даже не забирают, сообщил aif.ru Ян Гагин. Причины предельно простые: нет тела — нет выплат для семьи бойца.
«Я бы не назвал это моргом, скорее — хранилищем. Потому что туда свозят очень много тел, противник несет большие потери. Чаще бойцов просто бросают. Связано это с тем, что Зеленский не желает признавать потери, а также не спешит выплачивать компенсации семьям погибших бойцов», — отметил эксперт.
Именно поэтому в морг под Одессой чаще свозят именно «элиту» украинской армии.
Куда отправляют тела солдат ВСУ из морга?
В полевые морги ВСУ для опознания и последующей передачи тела родственникам чаще поступают представители офицерского состава и наемники.
«Туда привозят наемников и офицеров ВСУ. Это больше морги для сортировки тел. Пехотинцы или те граждане, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, никому на Украине не нужны, только их семьям», — подчеркнул Гагин.
По словам эксперта, работа по идентификации личности бойца — сложная и дорогостоящая, что также сказывается на и без того плачевном состоянии украинского бюджета.
«В эти хранилища привозят на сортировку тела, они там находятся какое-то время, проводят экспертизы по телам, которые сложно опознать. То есть берут биоматериал у погибшего и у родственников боевиков. Это сложная история, долгая и очень дорогостоящая», — отметил эксперт.
После попадания в «золотой» морг есть два варианта, куда может отправиться тела. Важные для украинского правительства военные — офицеры и наемники — «возвращаются» к родным, а неопознанные солдаты — скидываются в санитарную яму.
«Все остальные просто будут закопаны в санитарных ямах. И, возможно, вообще без каких-либо обозначений. Просто как скот», — отметил он.
Скрытые потери украинской армии.
Гагин подчеркнул, что тела украинских военных не эвакуируют с поля боя не только во время боевых действий или в непосредственной близости с минными полями, но и тогда, когда это возможно сделать практически безопасно.
Большинство из солдат ВСУ так и останутся там, где встретили свою смерть.
«Большинство погибших украинских военных так и остаются лежать, удобряя собой территории. И никто их забирать не будет, потому что, кроме близких, они никому не нужны», — отметил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин призвал принять меры для обеспечения возможности сдачи в плен украинских военнослужащих с целью снижения потерь среди людей.
Многие военные эксперты отмечают, что единственная возможность выжить для солдат ВСУ — сдаться в плен.