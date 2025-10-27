Мама пятерых детей вошла в число победителей юбилейного сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Названы имена победителей пятого юбилейного сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из 24,5 тысяч участников 29 человек из 18 регионов стали главными героями года — авторами, которые искренне и честно говорят с аудиторией, вдохновляют на развитие и показывают, как сила слова способна объединять страну. В их числе многодетная мама и автор блога, выросшего из семейной творческой мастерской «Ведушка» Ирина Путинцева.
Имена самых креативных участников образовательного трека «Медиакампус» — победителей пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» прозвучали на торжественном закрытии Медиафорума «ТопБЛОГ», прошедшего в центре развития молодёжных медиа «ШУМ». Атмосфера форума объединила энергию молодых авторов и опыт лидеров индустрии.
Трек «Медиакампус» стартовал весной 2025 года. За полгода десятки тысяч участников прошли обучение, создали собственные медиапроекты, нашли темы, способные вдохновлять и помогать другим, и продемонстрировали, как образовательные инициативы в медиа могут менять людей и целые сообщества. Теперь имена 29 авторов из 18 регионов страны вошли в число самых ярких авторов России.
Победителем пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Новосибирской области стала мама пятерых детей и автор блога, выросшего из семейной творческой мастерской «Ведушка», Ирина Путинцева.
Вместе с близкими она сохраняет и распространяет традиционную русскую культуру, рассказывает о народной мудрости, этнопедагогике и семейных ценностях. Своими публикациями Ирина показывает, что связь поколений — это не просто традиция, а фундамент, на котором строится жизнь человека и общества.
«Блог я начала вести два года назад — сначала просто делилась нашей семейной жизнью и деятельностью в социальных сетях. Дети говорили: “Мама у нас блогер!”, — и я решила создать группу, где рассказываю о традиционной русской культуре, обычаях и правилах, бытовавших в русских семьях более ста лет назад. Показываю, что эти знания хорошо укладываются в современный образ жизни, что семья и дети — самое главное в жизни. Своим примером вдохновляю других создавать большие семьи, изучать свои корни, проявлять заботу и доброту к окружающим. Проект “ТопБЛОГ” Президентской платформы “Россия — страна возможностей” позволил мне взглянуть на свой блог с другой стороны и понять, насколько значимо дело, которым я занимаюсь», — делится победитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Путинцева.
Выпускная работа, посвященная популяризации многодетной семьи и традиционной русской культуры как основы духовного и нравственного воспитания, которую она подготовила, пройдя полугодовую образовательную программу «Медиакампус», была высоко оценена экспертами проекта «ТопБЛОГ». Именно этот медиапроект принес Ирине победу в юбилейном сезоне. В центре внимания — сохранение семейных ценностей, культурного кода и преемственности поколений. Ирина показывает, как жить скромно, но ярко, как любить свою страну, уважать труд, служить добру и хранить духовную силу народа.
Победители пятого сезона «ТопБЛОГ» получат сертификаты на прохождение программы «Маркетинг в интернете» от Президентской Академии, доступ к курсу «Секреты спикера» от бизнес-тренера и писателя Нины Зверевой в Знание. Академия, а также годовую подписку на VK Музыку.
Медиафорум «ТопБЛОГ» стал пространством для практики и живого взаимодействия авторов со всей страны. В течение трех дней 150 сильнейших участников проекта из 50 регионов страны проходили практикумы и дискуссии, обсуждали тренды медиасферы, решали реальные кейсы от партнеров и создавали социально значимый контент. В командной работе блогеры разрабатывали идеи UGC-акции для Института развития интернета, создавали эксклюзивный контентный проект о путешествиях для национального мессенджера MAX и предложили концепцию продвижения официальных каналов ВЭБ.РФ в соцмедиа. Практические кейсы стали для финалистов возможностью применить полученные знания, показать профессиональные навыки и внести свой вклад в развитие современной медиасреды.
Медиафорум реализуется Всероссийским проектом «ТопБЛОГ» и АНО «Молодежный центр “ШУМ” в рамках федерального проекта “Россия — страна возможностей” национального проекта “Молодёжь и дети” при поддержке Росмолодёжи и Правительства Калининградской области.