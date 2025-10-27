Мама пятерых детей вошла в число победителей юбилейного сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

«Блог я начала вести два года назад — сначала просто делилась нашей семейной жизнью и деятельностью в социальных сетях. Дети говорили: “Мама у нас блогер!”, — и я решила создать группу, где рассказываю о традиционной русской культуре, обычаях и правилах, бытовавших в русских семьях более ста лет назад. Показываю, что эти знания хорошо укладываются в современный образ жизни, что семья и дети — самое главное в жизни. Своим примером вдохновляю других создавать большие семьи, изучать свои корни, проявлять заботу и доброту к окружающим. Проект “ТопБЛОГ” Президентской платформы “Россия — страна возможностей” позволил мне взглянуть на свой блог с другой стороны и понять, насколько значимо дело, которым я занимаюсь», — делится победитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Путинцева.