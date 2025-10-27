Бывшая жена Аскольда Запашного назвала его предателем после признания в измене

Аскольд Запашный развелся с женой Элен через 18 лет брака. Одной из причин стала измена артиста с коллегой по цирку Дианой, которая родила от него внебрачного сына. До этого он не раскрывал подробностей своей личной жизни, но в программе «Секрет на миллион» рассказал о том, как появился на свет его третий ребенок, и даже показал его фото.