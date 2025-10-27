Бывшая жена Аскольда Запашного назвала его предателем после признания в измене

Дрессировщик Аскольд Запашный признался, что у него был роман с коллегой, которая родила ему сына. Он заявил, что рассказал об измене своей супруге. Его бывшая жена Элен иронично оценила в социальных сетях откровенное интервью укротителя.
— Предатель на миллион. Сценарий нового кино. Несмотря ни на что, я верю в настоящую, преданную любовь, — написала она.
В эфире передачи «Секрет на миллион» на канале НТВ Запашный рассказал, что не хотел скрывать новые отношения от супруги и признался ей во всем сразу. По его словам, в планах у него было вместе решить этот вопрос так, чтобы не пострадали дети.
К тому же жена догадывалась, что у него есть любовница, отметил дрессировщик. Однако она рассчитывала, что через какое-то время муж вернется в семью.
Аскольд Запашный развелся с женой Элен через 18 лет брака. Одной из причин стала измена артиста с коллегой по цирку Дианой, которая родила от него внебрачного сына. До этого он не раскрывал подробностей своей личной жизни, но в программе «Секрет на миллион» рассказал о том, как появился на свет его третий ребенок, и даже показал его фото.