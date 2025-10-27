В Свердловском районе Красноярска открывается новая площадка для выгула собак

Объект откроется уже на этой неделе.
Работы начались с очистки территории: подрядчик демонтировал более сорока незаконных металлических сооружений и вывез мусор. После благоустройства на месте заброшенного пустыря появилась безопасная и удобная зона для выгула домашних животных.
Решение о создании площадки было принято по итогам встреч с жителями близлежащих жилых комплексов «Отражение» и «Сказочный».
С открытием новой территории в Красноярске будет действовать 31 официальная площадка для выгула собак, пять из которых оборудованы за счёт частных инвесторов, сообщили в администрации Свердловского района.