В Свердловском районе Красноярска открывается новая площадка для выгула собак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе Красноярска завершено строительство площадки для выгула собак на улице Матросова, 30−30к.

Источник: НИА Красноярск

Объект откроется уже на этой неделе.

Работы начались с очистки территории: подрядчик демонтировал более сорока незаконных металлических сооружений и вывез мусор. После благоустройства на месте заброшенного пустыря появилась безопасная и удобная зона для выгула домашних животных.

Решение о создании площадки было принято по итогам встреч с жителями близлежащих жилых комплексов «Отражение» и «Сказочный».

С открытием новой территории в Красноярске будет действовать 31 официальная площадка для выгула собак, пять из которых оборудованы за счёт частных инвесторов, сообщили в администрации Свердловского района.