Долетит в любую точку: эксперты о суперракете РФ, которую боится Запад

Россия сделала новый стратегический рывок, который на годы вперед определяет баланс сил в мире. Президент РФ Владимир Путин официально заявил об успешном завершении испытаний уникального оружия — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По словам российского лидера, это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире», и все ключевые задачи испытаний достигнуты. Чем же так особенна эта ракета и почему ее появление заставляет говорить о кардинальном изменении в сфере вооружений?
Практически неограниченная дальность и глобальный охват.
Главной характеристикой «Буревестника», которая ставит его в разряд оружия нового поколения, является феноменальная дальность полета. Как пояснил в разговоре с aif.ru военный специалист Константин Сивков, «эта крылатая ракета с практически неограниченной дальностью полета. Речь идет о десятках тысяч километров».
Это означает, что «Буревестник» может достичь любой точки земного шара, что подтвердил и другой эксперт, Юрий Кнутов: «“Буревестник” может долететь до любой точки мира».
Но уникальность не только в этом. Большая дальность открывает тактические преимущества.
«Учитывая большую дальность полёта, эта ракета имеет возможность подойти к цели с любого направления», — подчеркивает Сивков.
Тактика неожиданности: ожидание и перенацеливание.
«Буревестник» — это не просто ракета, это стратегический комплекс, способный кардинально изменить картину боя. Его способность часами, а возможно, и сутками находиться в воздухе делает его непредсказуемым и крайне опасным для систем ПРО противника.
«Она имеет возможность после старта находиться в воздухе длительное время в определенном районе ожидания и при получении нового приказа, идти на цель», — отмечает Константин Сивков.
Эта функция «патрулирования» позволяет держать под угрозой огромные территории, выжидая оптимальный момент для удара.
Важнейшим элементом, обеспечивающим эту возможность, является современная система наведения.
«На ракете, вероятнее всего, установлена самая современная система наведения, что обеспечивает высокую точность и возможность перенацеливать ее в полёте», — пояснил Юрий Кнутов.
Это критически важно в современной войне, где обстановка меняется стремительно: «Это связано с тем, что ракета долгое время находится в воздухе, и за это время цель может быть уничтожена. Поэтому здесь была введена такая возможность, как перенацеливание ракеты».
Невидимка для систем ПРО: полет на малых высотах.
Еще одной отличительной чертой «Буревестника» является его сравнительно невысокая скорость, которая, однако, является его сильной стороной. По расчетам эксперта Кнутова, «если учесть, что она пролетела 14 тысяч километров почти за 15 минут, значит, средняя скорость порядка тысячи километров в час».
«Скорость не такая большая, как у обычных крылатых ракет, но она необходима, чтобы иметь возможность лететь на малых высотах, огибать рельеф местности, обходить районы противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал он.
Именно эта способность — лететь низко, огибая холмы и лощины, — делает «Буревестник» малозаметным для радаров и практически неуязвимым для существующих систем перехвата. Он может подкрасться к цели незамеченным, что гарантирует выполнение боевой задачи.
Технологический прорыв, опережающий время.
Появление на вооружении российской армии «Буревестника» — это не просто пополнение арсенала, это демонстрация технологического превосходства. Оба военных эксперта единодушны во мнении: у этой ракеты нет аналогов. «Аналогичных “Буревестнику” ракет нет ни в одной стране мира», — заявил Юрий Кнутов.
Более того, создание такого комплекса означает, что Россия в этом направлении ушла далеко вперед. «Это говорит о том, что мы в области технологий в данном вопросе вырвались далеко вперед и обходим страны НАТО на 5−10 лет», — объяснил Кнутов.
Эта оценка подчеркивает, что «Буревестник» является продуктом технологий завтрашнего дня, которые только предстоит освоить другим мировым державам.
Таким образом, успешные испытания «Буревестника» знаменуют собой новый этап в развитии стратегических вооружений. Ракета с практически неограниченной дальностью, способная неделями патрулировать воздушное пространство, подходить к цели с любого направления, уклоняться от систем ПРО и перенацеливаться в полете, становится ключевым фактором сдерживания. Заявление Владимира Путина подтверждает, что Россия не только сохраняет паритет, но и создает оружие будущего, определяя правила игры на десятилетия вперед.