Долетит в любую точку: эксперты о суперракете РФ, которую боится Запад

Россия сделала новый стратегический рывок, который на годы вперед определяет баланс сил в мире. Президент РФ Владимир Путин официально заявил об успешном завершении испытаний уникального оружия — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По словам российского лидера, это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире», и все ключевые задачи испытаний достигнуты. Чем же так особенна эта ракета и почему ее появление заставляет говорить о кардинальном изменении в сфере вооружений?