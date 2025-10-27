Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области камеры запечатлели лосей у «лесной столовой»

По словам специалистов, подобное поведение — естественная адаптация к зимним условиям.

Источник: Без источника

Пресс-служба Управления по охране животного мира Омской области опубликовала кадры, сделанные фотоловушкой в Большеуковском районе. На видеозаписи запечатлены лоси в естественной среде обитания.

По словам специалистов, неподалёку от поваленной буреломом осины для животных образовалась настоящая «столовая». На записи видно, как несколько взрослых особей поочерёдно подходят к дереву и объедают кору со ствола и веток.

Как пояснили в ведомстве, подобное поведение — естественная адаптация к зимним условиям. С наступлением холодов и исчезновением трав и листвы лосям приходится переходить на грубые корма. Кора осины, ивы и сосны содержит много клетчатки и минеральных веществ, необходимых для выживания животных в период дефицита зелёных кормов.

Специалисты также напомнили, что при встрече с лосями в лесу нельзя приближаться к ним и пытаться кормить. Безопаснее всего наблюдать за дикими животными с уважительной дистанции.