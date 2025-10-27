В Омской области камеры запечатлели лосей у «лесной столовой»

Пресс-служба Управления по охране животного мира Омской области опубликовала кадры, сделанные фотоловушкой в Большеуковском районе. На видеозаписи запечатлены лоси в естественной среде обитания.
По словам специалистов, неподалёку от поваленной буреломом осины для животных образовалась настоящая «столовая». На записи видно, как несколько взрослых особей поочерёдно подходят к дереву и объедают кору со ствола и веток.
Как пояснили в ведомстве, подобное поведение — естественная адаптация к зимним условиям. С наступлением холодов и исчезновением трав и листвы лосям приходится переходить на грубые корма. Кора осины, ивы и сосны содержит много клетчатки и минеральных веществ, необходимых для выживания животных в период дефицита зелёных кормов.
Специалисты также напомнили, что при встрече с лосями в лесу нельзя приближаться к ним и пытаться кормить. Безопаснее всего наблюдать за дикими животными с уважительной дистанции.