В Омской области камеры запечатлели лосей у «лесной столовой»

Как пояснили в ведомстве, подобное поведение — естественная адаптация к зимним условиям. С наступлением холодов и исчезновением трав и листвы лосям приходится переходить на грубые корма. Кора осины, ивы и сосны содержит много клетчатки и минеральных веществ, необходимых для выживания животных в период дефицита зелёных кормов.