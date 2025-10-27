В Карагандинской области открыли новый крытый стадион для сельчан

— Объект построен при поддержке компании Bapy Mining. Это результат социального партнёрства. Для сельской молодёжи это большое подспорье. Верю, что здесь вырастут будущие чемпионы, — аким Шетского района Мухит Мухтаров поздравил сельчан и поблагодарил компанию за важный социальный вклад.