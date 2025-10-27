В Карагандинской области открыли новый крытый стадион для сельчан

Это подарок местной молодёжи, которая давно мечтала о современном спортивном объекте. Это даст новый импульс развитию массового спорта, передает DKNews.kz.
На открытии собрались все сельчане: взрослые и дети. Крытый стадион просторный, его площадь — 800 кв. метров.
— Объект построен при поддержке компании Bapy Mining. Это результат социального партнёрства. Для сельской молодёжи это большое подспорье. Верю, что здесь вырастут будущие чемпионы, — аким Шетского района Мухит Мухтаров поздравил сельчан и поблагодарил компанию за важный социальный вклад.
Любителям спорта созданы условия как для тренировок, так и для проведения турниров. Сразу же после открытия на новой площадке провели соревнования сельских команд.