Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карагандинской области открыли новый крытый стадион для сельчан

В посёлке Мойынты Шетского района в рамках социального партнёрства построили крытый футбольный стадион.

Источник: DKNews.kz

Это подарок местной молодёжи, которая давно мечтала о современном спортивном объекте. Это даст новый импульс развитию массового спорта, передает DKNews.kz.

На открытии собрались все сельчане: взрослые и дети. Крытый стадион просторный, его площадь — 800 кв. метров.

— Объект построен при поддержке компании Bapy Mining. Это результат социального партнёрства. Для сельской молодёжи это большое подспорье. Верю, что здесь вырастут будущие чемпионы, — аким Шетского района Мухит Мухтаров поздравил сельчан и поблагодарил компанию за важный социальный вклад.

Любителям спорта созданы условия как для тренировок, так и для проведения турниров. Сразу же после открытия на новой площадке провели соревнования сельских команд.