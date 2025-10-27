Ричмонд
В Казахстане названы лучшие педагоги года

В Казахстане подвели итоги республиканского конкурса «Лучший педагог-2025», передает DKNews.kz.

Среди победителей — столичные учителя, передает официальный сайт акимата Астаны.

​По итогам ІІІ этапа республиканского конкурса «Лучший педагог-2025» победителями были определены следующие столичные педагоги:

  • Жүніс Октябрина Амангельдіқызы, учитель математики ГКП на ПХВ «Школа — лицей № 71» акимата города Астаны;
  • Бигожина Бакина Олжабаевна, учитель казахского языка и литературы ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 63 имени Шерхана Муртаза» акимата города Астаны;
  • Рахымжан Бағдагүл Рахымжанқызы, учитель истории ГКП на ПХВ «Школа-гимназия № 74 имени Мукагали Макатаева» акимата города Астаны;
  • Айкимбаева Дина Даулетовна, преподаватель специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникации»;
  • Турекенова Аяужан Кайсановна, учитель казахского языка и литературы ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 53 имени Бауыржана Момышулы» акимата города Астаны;
  • Нургазина Айжан Сеитовна, учитель начальных классов ГКП на ПХВ «Школа-гимназия № 97» акимата города Астаны;
  • Жанасова Куралай Еркеновна, учитель биологии КГУ «Лицей-интернат “Білім-инновация” для одаренных юношей» акимата города Астаны.