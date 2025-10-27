В Хабаровске суд не стал отменять приговор супругам, избившим полицейского

Инцидент произошёл вечером 15 марта 2025 года на улице Малиновского. Сотрудники Госавтоинспекции и участковый прибыли по вызову о конфликте в семье, где пострадал ребёнок. На месте они застали супругов в состоянии опьянения. При попытке полицейских урегулировать ситуацию между сторонами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина и женщина избили одного из сотрудников.