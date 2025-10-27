Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске суд не стал отменять приговор супругам, избившим полицейского

Адвокаты пытались оспорить приговор, утверждая, что действия подсудимых были ответом на «незаконные требования» сотрудников полиции.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске супруги, напавшие на полицейских, не смогли добиться отмены приговора. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе региональных судов.

Инцидент произошёл вечером 15 марта 2025 года на улице Малиновского. Сотрудники Госавтоинспекции и участковый прибыли по вызову о конфликте в семье, где пострадал ребёнок. На месте они застали супругов в состоянии опьянения. При попытке полицейских урегулировать ситуацию между сторонами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина и женщина избили одного из сотрудников.

«Ш. И. ударила сотрудника в область груди и выкрутила ему палец, а её муж Ш. Д. бил полицейского по голове», — говорится в материалах дела.

Суд признал обоих виновными по статье 318 УК РФ. Мужчина получил два года колонии-поселения, его супруга — полтора года условно с испытательным сроком два года.

Адвокаты пытались оспорить приговор, утверждая, что действия подсудимых были ответом на «незаконные требования» сотрудников полиции. Однако краевой суд не нашёл оснований для пересмотра дела и оставил приговор без изменений.