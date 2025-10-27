Полицейские Ачинска вернули пенсионерке похищенные мошенниками 300 тысяч рублей

Пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Злоумышленник убедил ее, что хранящиеся дома деньги подлежат «срочному обмену» из-за появления «меченых купюр». Поверив в легенду, пенсионерка собрала все свои накопления — 305 тысяч рублей — и передала их приехавшему курьеру.
Как выяснилось позже, курьером оказался таксист, выполнявший заказ по перевозке посылки из Ачинска в Новосибирск. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Красноярского края и Новосибирска оперативно отследили путь сумки и задержали троих получателей — жителей Новосибирска, один из которых оказался несовершеннолетним.
Похищенные деньги изъяты и возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Врио начальника МО МВД России «Ачинский» полковник полиции Равиль Матыгулин и заместитель следственного отдела Андрей Азаров лично встретились с потерпевшей и вручили ей возвращенные средства. Пенсионерка поблагодарила сотрудников за помощь и пообещала быть бдительной, сообщают в МВД.