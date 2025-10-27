Ричмонд
Полицейские Ачинска вернули пенсионерке похищенные мошенниками 300 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске сотрудники полиции оперативно раскрыли мошенничество и вернули 86-летней жительнице города похищенные сбережения.

Источник: НИА Красноярск

Пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Злоумышленник убедил ее, что хранящиеся дома деньги подлежат «срочному обмену» из-за появления «меченых купюр». Поверив в легенду, пенсионерка собрала все свои накопления — 305 тысяч рублей — и передала их приехавшему курьеру.

Как выяснилось позже, курьером оказался таксист, выполнявший заказ по перевозке посылки из Ачинска в Новосибирск. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Красноярского края и Новосибирска оперативно отследили путь сумки и задержали троих получателей — жителей Новосибирска, один из которых оказался несовершеннолетним.

Похищенные деньги изъяты и возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Врио начальника МО МВД России «Ачинский» полковник полиции Равиль Матыгулин и заместитель следственного отдела Андрей Азаров лично встретились с потерпевшей и вручили ей возвращенные средства. Пенсионерка поблагодарила сотрудников за помощь и пообещала быть бдительной, сообщают в МВД.