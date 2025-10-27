Полицейские Ачинска вернули пенсионерке похищенные мошенниками 300 тысяч рублей

Как выяснилось позже, курьером оказался таксист, выполнявший заказ по перевозке посылки из Ачинска в Новосибирск. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Красноярского края и Новосибирска оперативно отследили путь сумки и задержали троих получателей — жителей Новосибирска, один из которых оказался несовершеннолетним.