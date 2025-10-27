В Омске на 5 часов задерживается рейс в столицу

Очередная проблема случилась сегодня, 27 октября, у авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс самолета из Омска в Москву перевозчик задержал на 5 часов.
Вовремя не улетели в Москву из Омска пассажиры рейса U6388. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был отправится в столицу в 6 часов 35 минут, отложен до 11 часов 25 минут. Информация о проблеме с вылетом появилась на онлайн-табло омского аэропорта. С чем связана пятичасовая задержка, в авиакомпании не уточняют.
Напомним, что это далеко не первая проблема с пассажирскими перевозками у авиакомпании «Уральские авиалинии». Ранее «КП в Омске» сообщала, что у рейса «Уральских авиалиний» из Омска в Москву едва не закончилось топливо в полете.