В Омске на 5 часов задерживается рейс в столицу

Вовремя не улетели в Москву из Омска пассажиры рейса U6388. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был отправится в столицу в 6 часов 35 минут, отложен до 11 часов 25 минут. Информация о проблеме с вылетом появилась на онлайн-табло омского аэропорта. С чем связана пятичасовая задержка, в авиакомпании не уточняют.