Названа неожиданная причина, которая может вызвать боли в животе

Многие люди сталкиваются с проблемами пищеварения. Но причина этих расстройств не всегда кроется в неправильном питании. На самом деле, основным фактором является стресс, особенно связанный с городским образом жизни и многозадачностью. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор», руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов.