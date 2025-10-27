Названа неожиданная причина, которая может вызвать боли в животе

Многие люди сталкиваются с проблемами пищеварения. Но причина этих расстройств не всегда кроется в неправильном питании. На самом деле, основным фактором является стресс, особенно связанный с городским образом жизни и многозадачностью. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор», руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов.
— Функциональные расстройства очень тесно связаны с тревогой. Минимум у 80% пациентов с синдромом раздраженной кишки и синдромом функциональной диспепсии отмечаются признаки тревожности. Зачастую такое состояние порождает городской темп жизни и повседневная суета. Для нашего мозга многозадачность — серьезный стресс, — пояснил врач.
Поскольку головной мозг управляет всеми органами, это влияет и на работу желудка, кишечника, желчного пузыря и других органов ЖКТ. Разбалансировка одного из звеньев системы может вызвать цепную реакцию и проблемы с другими органами.
Парамонова подчеркнул, что многие люди не осознают, как сильно стресс и перегрузка влияют на их здоровье. Важно уделять внимание не только правильному питанию, но и эмоциональному состоянию, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением.