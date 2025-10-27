Ричмонд
Слюсарь: ПВО ликвидировали и подавили БПЛА в Ростовской области

Беспилотники ВСУ ликвидированы на территории двух районов.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что беспилотники ВСУ ликвидированы на территории двух районов. Разрушения не зафиксированы, пострадавших нет.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районе. По данным оперативных служб, последствий на земле не зафиксировано. Люди не пострадали», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее Слюсарь заявил, что в Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома пострадали два человека. Кроме того, в Батайске из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины была частично разрушена стена многоквартирного дома.

